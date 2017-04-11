14 миллионов рублей потратят на двухлетнее обслуживание фонтанов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Объектом контракта являются четыре фонтана Нижнего Тагила. Речь идет о фонтанах «Центральный» и «Каменный цветок» в Театральном и Комсомольском скверах, а также о безымянных фонтанах на площади Славы и рядом с домом №46 на проспекте Ленина. Последний фонтан, напомним, стал печально известен в прошлом году, когда в нём утонул подросток.

От подрядчика потребуется проводить расконсервацию фонтанов в апреле каждого года и заниматься их эксплуатационным содержанием с мая по сентябрь. В октябре фонтаны будет необходимо подготовить к зимовке. Весь летний сезон подрядчик будет должен следить за работой аппаратуры и подачей воды, обеспечивая бесперебойную работу фонтанов.

«Каменный цветок» и «Центральный»

Не реже двух раз за сезон чащи фонтанов будут очищаться от накопившейся грязи. Важно, что подрядчик будет следить за изоляцией электрических проводов осветительных установок и оборудования фонтанов, чтобы исключить случайное поражение людей электрическим током. Фонтаны будут круглосуточно охраняться.

В ходе обслуживания подрядчик будет выполнять текущий ремонт. Это особенно актуально, если вспомнить о том, что фонтан в Театральном сквере находится не в самом лучшем состоянии. На всё оборудование и материалы подрядчик будет обязан предоставить сертификаты соответствия качеству.