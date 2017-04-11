16-летняя жительница пригорода Нижнего Тагила вернула деньги за IPhone: обманутый беженец из Украины более не имеет претензий

Напомним, сам инцидент с покупкой произошёл в ноябре 2016 года. В течение двух месяцев беженец Александр терпеливо ждал прибытия посылки с покупкой. Позднее продавец стал игнорировать Александра, его терпение закончилось, и тогда он обратился в полицию.

Заявление мужчины было принято, к предполагаемой обманщице домой пришёл участковый. После этого она сама связалась с мужчиной в социальных сетях и предложила вернуть ему деньги.

Опрос в публикации о покаянии обманщицы из пригорода Нижнего Тагила, которой оказалось всего 16 лет, показал, что, несмотря на её нежный возраст, читатели считают необходимым довести дело до суда.

Однако пострадавший от её действий Александр рассудил по-своему. Он получил обратно деньги и написал участковому объяснение, что более не имеет претензий.

Я написал объяснение и отправил полицейскому, как он просил. Кратко о том, что произошло, что я получил свои деньги обратно и претензий не имею рассказал Александр журналистам TagilCity.ru.