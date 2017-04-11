Частичная замена асфальта ведётся на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
11 апреля 2017, 19:23ОбществоДенис Таратонов
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Одна из полос частично заблокирована в Нижнем Тагиле на проспекте Мира. В районе стадиона «Юность» ведётся ремонт асфальта. Как рассказали рабочие, укладывается «горячий» асфальт, работа ведётся капитально. Если Вы сняли на фото коммунальный бардак, автохамство, какой-то курьез или просто необычное явление - высылайте Ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru.
Сюжеты: Фотофакты, Нижний Тагил
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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