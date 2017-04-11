День здоровых волос: персональный мастер-класс и видеодиагностика!
11 апреля 2017, 13:10ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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19 и 26 апреля Центр эстетической медицины "Консул-ST" приглашает на День здоровья! Формат - личная консультация, мастер-класс от ассистента трихолога (персональный, длительность 1 час 30 минут),...
19 и 26 апреля Центр эстетической медицины "Консул-ST" приглашает на День здоровья!
Формат - личная консультация, мастер-класс от ассистента трихолога (персональный, длительность 1 час 30 минут), лечебная процедура для волос/кожи головы, подбор средств и рекомендации для домашнего ухода, ну и, конечно, подарок-комплимент! Полтора часа индивидуальной работы с ассистеном трихолога в День здоровых волос = 1 500 рублей.
Запись - 33-44-00 и 96-00-96.
Все подробности о Дне здоровья и видео на тему "Лечение волос" - здесь.
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