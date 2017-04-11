День здоровых волос: персональный мастер-класс и видеодиагностика!

Формат - личная консультация, мастер-класс от ассистента трихолога (персональный, длительность 1 час 30 минут), лечебная процедура для волос/кожи головы, подбор средств и рекомендации для домашнего ухода, ну и, конечно, подарок-комплимент! Полтора часа индивидуальной работы с ассистеном трихолога в День здоровых волос = 1 500 рублей.