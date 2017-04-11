До уникального Фестиваля родительской культуры в Нижнем Тагиле осталось 11 дней (ВИДЕО)

На этом мероприятии родители смогут пообщаться с лучшими российскими экспертами в сфере Монтессори-педагогики – системы воспитания основанной на ценностях самостоятельности ребенка, свободе в принятии им решений и передвижения (в рамках установленных границ).

Это событие может быть полезно как родителям с единственным ребёнком или двумя детьми, так и многодетным семьям. Кроме того, на фестивале будут обсуждаться и темы связанные с подготовкой к рождению ребёнка. Таким образом, мероприятие можно по праву назвать фестивалем для нынешних и будущих родителей.

Беседа с ведущим Монтессори-педагогом Нижнего Тагила – Татьяной Баландиной.

Вопросы, которые будут обсуждаться на фестивале, без сомнения, касаются всех людей, занимающихся воспитанием детей - это и родители, и бабушки с дедушками, и педагоги.

Как создать для малыша комфортную домашнюю среду?

Как сделать, чтобы ребенок не капризничал?

Как развить самостоятельность и независимость ребёнка?

Как подготовить ребёнка к жизни, а не школе?

Каковы основные нужды подростков?

Развенчает фестиваль и мифы, имеющие широкое хождение среди родителей. Монтессори-педагоги расскажут, в чём действительно нуждается ребёнок, а от каких покупок лучше воздержаться и почему.

Немаловажно, что в Нижнем Тагиле уже действует школа, обучающая детей в соответствии с принципами Монтессори-педагогики – это Монтессори академия «Традиция успеха». Её руководитель – Татьяна Баландина – выступит на фестивале с лекцией «Изучение с погружением. От иностранного языка до физики - один шаг».

Помимо лекций специалистов и живого общения с ними, программой мероприятия также предусмотрена выставка мебели/одежды/материалов, отвечающих принципам Монтессори.

Благодаря конкурсу репостов TagilCity.ru самые везучие смогут получить билеты на фестиваль совершенно бесплатно. Для этого необходимо быть подписчиком Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru и поделиться записью с друзьями. Победители будут определены с помощью приложения RandomUp 17 апреля в 16:00.

Записаться на фестиваль можно, позвонив по телефону 8 (3435) 927-100. Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено.