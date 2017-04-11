Коллекция платьев с пейзажами Нижнего Тагила была создана гимназистками (ФОТО)

Уже на первых этапах работы мы испытали трудности. Сначала химию в Нижний Тагил сложно было привезти. Её доставили, но с примесями. Пришлось восстанавливать реактив и провести ряд экспериментов. Это получилось благодаря трудам нашего учителя химии Валентины Курочкиной и её ученице Саше Казанцевой. Затем, для первого изделия не хватило солнечного света. Все изображения пришлось смывать с ткани щелочным раствором. Как говорят, нет худа без добра. Так мы научились «рисовать» на фотографиях облака и дорисовывать светотеневой объем рассказывает Елена Панкратова, руководитель театра моды «Кураж».