Коллекция платьев с пейзажами Нижнего Тагила была создана гимназистками (ФОТО)
Ученицы Гимназии №18 в Нижнем Тагиле создали необычную коллекцию платьев. На ткань юные модельеры перенесли нижнетагильские пейзажи – вид на Лисью гору, музей-завод им. Куйбышева, Центральный фонтан, Демидовская дача и другие достопримечательности.
Фотографии были перенесены на ткань путём цианотопии. Бумага и ткань покрываются специальным раствором, который засвечивается на солнце. Изделие при этом приобретает голубовато-синий оттенок.
Уже на первых этапах работы мы испытали трудности. Сначала химию в Нижний Тагил сложно было привезти. Её доставили, но с примесями. Пришлось восстанавливать реактив и провести ряд экспериментов. Это получилось благодаря трудам нашего учителя химии Валентины Курочкиной и её ученице Саше Казанцевой. Затем, для первого изделия не хватило солнечного света. Все изображения пришлось смывать с ткани щелочным раствором. Как говорят, нет худа без добра. Так мы научились «рисовать» на фотографиях облака и дорисовывать светотеневой объем рассказывает Елена Панкратова, руководитель театра моды «Кураж».
Также в создании коллекции принимали участие дизайнеры из театра моды «Кураж» и воспитанники «Студии современной фотографии». По мнению создателей, такая коллекция вызовет интерес к прошлому и настоящему города.
Фото: педагог доп.образования Арсова Ираида Александровна
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