Пропавшая 9-летняя тагильчанка была найдена на набережной городского пруда
11 апреля 2017, 08:40Общество
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В Нижнем Тагиле 10 апреля силы полиции были брошены на поиски 9-летней девочки, воспитанницы школы-интерната №1 по адресу Карла Либкнехта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Днем 10 апреля Надежда Назина ушла из интерната, и в течение дня об её местоположении ничего не было известно. Сообщалось, что девочка доверчива к незнакомым людям
Вечером того же дня Надя была найдена гуляющей по набережной тагильского пруда, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле. Её отвели в больницу неравнодушные тагильчане, которые заметили, что ребёнок промочил ноги. Девочка уже находится у законных представителей, которым рекомендовано внимательнее присматривать за ребёнком.
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