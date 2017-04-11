Пропавшая 9-летняя тагильчанка была найдена на набережной городского пруда

Днем 10 апреля Надежда Назина ушла из интерната, и в течение дня об её местоположении ничего не было известно. Сообщалось, что девочка доверчива к незнакомым людям

Вечером того же дня Надя была найдена гуляющей по набережной тагильского пруда, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле. Её отвели в больницу неравнодушные тагильчане, которые заметили, что ребёнок промочил ноги. Девочка уже находится у законных представителей, которым рекомендовано внимательнее присматривать за ребёнком.