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Сотрудник Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию УВЗ, получил звание «Профессиональный инженер России»
Сюжеты:
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Сотрудник Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию УВЗ, получил звание «Профессиональный инженер России»

11 апреля 2017, 09:05Общество
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