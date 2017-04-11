Сотрудник Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию УВЗ, получил звание «Профессиональный инженер России»

Поскольку я занимаюсь вопросами газораспределения в двигателях специального и гражданского назначения, то мои разработки касались именно этой тематики, – говорит Сергей Иванович. – А конкретнее того, какие именно новшества введены в конструкцию, чтобы повысить прочность деталей. Работы в данном направлении продолжаются и в настоящее время, но определенные успехи уже достигнуты. Пакет разработок, позволивших сделать это, и был осенью прошлого года отправлен на конкурс «Инженер года».