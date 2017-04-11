Сотрудник Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию УВЗ, получил звание «Профессиональный инженер России»
Ведущий инженер-конструктор Челябинского тракторного завода, входящего в корпорацию «Уралвагонзавод», Сергей Линев накануне получил звание «Профессиональный инженер России». Победа была одержана по итогам Всероссийского конкурса «Инженер года-2016».
Победа в этом конкурсе – одна из самых престижных в сфере технического прогресса. Мероприятие проводится уже в 16 раз, сообщает пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».
Поскольку я занимаюсь вопросами газораспределения в двигателях специального и гражданского назначения, то мои разработки касались именно этой тематики, – говорит Сергей Иванович. – А конкретнее того, какие именно новшества введены в конструкцию, чтобы повысить прочность деталей. Работы в данном направлении продолжаются и в настоящее время, но определенные успехи уже достигнуты. Пакет разработок, позволивших сделать это, и был осенью прошлого года отправлен на конкурс «Инженер года».
По мнению участника, конкурс «Инженер года-2016» позволяет оценить своё мастерство в масштабах всей России. И самый главный вывод, который сделали уральские инженеры, – «Мы способны на многое».
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