Тагильские семьи получают средства материнского капитала в сокращённые сроки

Согласно постановлению Правительства, сейчас средства материнского капитала стали перечисляться на три недели раньше. Это ускоряет выплаты по ипотеке, кредитам и оплату за образование детей.

Ранее на процедуру от принятия заявки до перечисления денег уходило два месяца. В настоящее время она занимает один месяц 10 дней. С введения нового порядка выплаты уже 190 тагильских семей получили средства материнского капитала на общую сумму больше 72 млн рублей. В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Городской пенсионный фонд напоминает: для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года. Получить сертификат на маткапитал семьи могут на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года, сообщает Управление ПФ Нижнего Тагила.