Тагильские семьи получают средства материнского капитала в сокращённые сроки
Пенсионный фонд Нижнего Тагила начал перечислять материнский капитал на три недели раньше.
Согласно постановлению Правительства, сейчас средства материнского капитала стали перечисляться на три недели раньше. Это ускоряет выплаты по ипотеке, кредитам и оплату за образование детей.
Ранее на процедуру от принятия заявки до перечисления денег уходило два месяца. В настоящее время она занимает один месяц 10 дней. С введения нового порядка выплаты уже 190 тагильских семей получили средства материнского капитала на общую сумму больше 72 млн рублей. В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.
Городской пенсионный фонд напоминает: для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года. Получить сертификат на маткапитал семьи могут на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года, сообщает Управление ПФ Нижнего Тагила.
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