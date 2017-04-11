«Уральский Завод Сварной Балки» произвел 1200 тонн металлоконструкций для строительства Крымского моста
«Уральский Завод Сварной Балки» в 2015 году начал изготовление сварной балки для строительства моста через Керченский пролив. Сейчас заводом отгружено более 1200 тонн высококачественных металлоконструкций.
Серьезный подход УЗСБ к своей работе позволяет качественно, с соблюдением сроков выполнить обязательства по участию в строительстве значимого для России объекта.
Сварная балка, поставляемая для строительства моста, должна обладать высокой прочностью, к ней предъявляются серьезные требования. УЗСБ ведет постоянный контроль качества за изготавливаемой продукцией сообщает руководство предприятия.
Строящийся мост с железнодорожным и автодорожным полотнами соединит Керченский и Таманский полуострова. Предстоит провести колоссальный объем работ. Возведение объекта должно дать толчок экономическому развитию Крыма и Краснодарского края.
УЗСБ осуществляет поставки сварной балки во многие крупные города России: Екатеринбург, Тюмень, Казань, Пермь, Оренбург и др. Своим серьезным подходом и ответственностью УЗСБ завоевал доверие многих заказчиков, а участие предприятия в строительстве значимого для страны объекта – подтверждение наличия специалистов высокого уровня, исполнительности и профессионального подхода к работе.