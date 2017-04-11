«Уральский Завод Сварной Балки» произвел 1200 тонн металлоконструкций для строительства Крымского моста

Серьезный подход УЗСБ к своей работе позволяет качественно, с соблюдением сроков выполнить обязательства по участию в строительстве значимого для России объекта.

Сварная балка, поставляемая для строительства моста, должна обладать высокой прочностью, к ней предъявляются серьезные требования. УЗСБ ведет постоянный контроль качества за изготавливаемой продукцией сообщает руководство предприятия.

Строящийся мост с железнодорожным и автодорожным полотнами соединит Керченский и Таманский полуострова. Предстоит провести колоссальный объем работ. Возведение объекта должно дать толчок экономическому развитию Крыма и Краснодарского края.