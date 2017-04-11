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«Уральский Завод Сварной Балки» произвел 1200 тонн металлоконструкций для строительства Крымского моста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Уральский Завод Сварной Балки» произвел 1200 тонн металлоконструкций для строительства Крымского моста

11 апреля 2017, 09:00Обществоoffice@tagilcity.ru
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