Жители аварийных домов Свердловской области получат новое жилье до 1 сентября 2017 года
11 апреля 2017, 16:05Общество
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Евгений Куйвашев накануне сообщил в Заксобрании, что аварийное жилье в Свердловской области, признанное таковым до 1 января 2012 года, должно быть расселено в обязательном порядке до 1 сентября 2017 года.
Как пишет ТАСС, начиная с 2013 года, новые квартиры получили более двенадцати тысяч человек. В период с 2014 по минувший год в эксплуатацию ввели более двух миллионов квадратных метров нового жилья.
Стоит отметить, что областная программа переселения из ветхого жилья начала действовать с 2013 года, и за этот период администрация области совместно с муниципалитетами добилась хороших результатов. Так, планируется, что по окончании программы новые квадратные метры получат шестнадцать тысяч жителей области.
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