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Жители аварийных домов Свердловской области получат новое жилье до 1 сентября 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители аварийных домов Свердловской области получат новое жилье до 1 сентября 2017 года

11 апреля 2017, 16:05Общество
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