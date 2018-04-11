15 новых рамок весового контроля появятся на дорогах Свердловской области

11 апреля в администрации Нижнего Тагила прошло совещание по весовому контролю, на котором были озвучены планы по установке 15-ти новых рамок весового контроля на дорогах Свердловской области. Об этих планах рассказал заместитель министра транспорта Свердловской области Леонид Герасименко. По его словам, на сегодняшний день на региональных дорогах уже работают три таких рамки стоимостью 53 млн рублей.
Сергей Носов, в свою очередь, попросил министерство транспорта установить одну из пятнадцати рамок весового контроля на развилке Серовского тракта и Свердловского шоссе, чтобы обеспечить защиту дорог Нижнего Тагила от машин с перевесом.
Один автоматический пункт весового контроля на 155 км автодороги Екатеринбург - Серов уже работает под Нижним Тагилом. Однако на работу этого пункта поступают жалобы. По словам председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, весы могут работать некорректно из-за дефектов дорожного полотна. Поперечные трещины, перепады высот, выбоины - все это может повлиять на работу весового контроля.