15 новых рамок весового контроля появятся на дорогах Свердловской области

на 155 км автодороги Екатеринбург - Серов

дефектов дорожного полотна. Поперечные трещины, перепады высот, выбоины - все это может повлиять на работу весового контроля.

«Тагил без ям» Никиты Чапурина, весы могут работать некорректно из-за