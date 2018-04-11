Асфальтобетонные заводы готовы приступить к ремонту дорог в Нижнем Тагиле

9 апреля дорожники сообщили о готовности асфальтобетонных заводов к летнему сезону. Подрядчики располагают запасами материалов для бесперебойной работы в течение 1 месяца и готовы приступить к ремонтам дорог горячим асфальтобетоном, пишет «Тагил без ям».