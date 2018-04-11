Дебошир с рейса «Екатеринбург – Анталья» попадёт под суд за хулиганство

ЧП произошло 27 марта. Мужчина начал буянить в самолёте, когда судно направлялось к пассажирскому терминалу после посадки в аэропорту Кольцово. Когда бортпроводник попытался успокоить агрессивного пассажира, дебошир его ударил.



После инцидента мужчину доставили в отдел полиции, там на него составили письменное заявление о причинении вреда здоровью сотрудниц авиакомпании. Пострадавший прошёл медицинскую экспертизу.



Пассажир стал фигурантом уголовного дела по факту хулиганства, передает издание «ЕАН».