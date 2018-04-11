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Новости Нижнего Тагила

Дебошир с рейса «Екатеринбург – Анталья» попадёт под суд за хулиганство

11 апреля 2018, 22:30Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,полиция,суд,транспорт,туризм,уголовное дело,хулиганство,дебош,самолет
В Свердловской области под суд попадёт мужчина, который устроил дебош в самолёте рейса «Екатеринбург – Анталья»

ЧП произошло 27 марта. Мужчина начал буянить в самолёте, когда судно направлялось к пассажирскому терминалу после посадки в аэропорту Кольцово. Когда бортпроводник попытался успокоить агрессивного пассажира, дебошир его ударил.

После инцидента мужчину доставили в отдел полиции, там на него составили письменное заявление о причинении вреда здоровью сотрудниц авиакомпании. Пострадавший прошёл медицинскую экспертизу.

Пассажир стал фигурантом уголовного дела по факту хулиганства, передает издание «ЕАН».

 
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