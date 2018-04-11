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Дебошир с рейса «Екатеринбург – Анталья» попадёт под суд за хулиганство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дебошир с рейса «Екатеринбург – Анталья» попадёт под суд за хулиганство

11 апреля, 22:30Общество
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