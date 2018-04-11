Директор МУПа посёлка Арти оштрафован за отказ заключить трудовой договор с ребёнком

С декабря 2017-го по февраль 2018-го 17-летний подросток работал в МУП «ЖКХ-Манчаж» в посёлке Арти.



Для него был провёден первичный инструктаж по технике безопасности, установлена продолжительность трудового дня, выплачивалась заработная плата. Однако, как удалось установить районной прокуратуре, с подростком не был заключён трудовой договор, что является нарушением закона.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, против руководителя предприятия был возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Суд, ознакомившись со всеми представленными материалами, признал директора виновным и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей.