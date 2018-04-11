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Новости Нижнего Тагила

Директор МУПа посёлка Арти оштрафован за отказ заключить трудовой договор с ребёнком

11 апреля 2018, 07:05Добавить новость
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Руководитель МУП «ЖКХ-Манчаж» в Артинском районе должен выплатить штраф за нарушение законодательства о труде. Директор принял на работу подростка, но не стал заключать с ним официальный договор.

С декабря 2017-го по февраль 2018-го 17-летний подросток работал в МУП «ЖКХ-Манчаж» в посёлке Арти.

Для него был провёден первичный инструктаж по технике безопасности, установлена продолжительность трудового дня, выплачивалась заработная плата. Однако, как удалось установить районной прокуратуре, с подростком не был заключён трудовой договор, что является нарушением закона.


Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, против руководителя предприятия был возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Суд, ознакомившись со всеми представленными материалами, признал директора виновным и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей.

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