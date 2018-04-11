Два тагильских мошенника получили 15 лет тюрьмы за лишение троих сирот жилья

Речь идёт о тагильчанах по имени Эрик Май и Артем Шуфлик. Преступления совершались ими в период с 2014 по 2016 годы. Мужчины находили сирот, которые имели долги за услуги ЖКХ, входили в доверие, обещав помощь в трудной ситуации, и содействовали в приватизации квартир.



В ходе «помощи» мошенники принуждали сирот подписывать многочисленные документы, согласно которым потерпевшие лишались недвижимости. Всего пострадало четверо граждан, трое из которых являются сиротами.



Эрик Май, чтобы скрыться от сыщиков, даже изменил имя - раньше он был Максимом Караваевым, и покинул Россию. Однако его нашли в Беларуси и экстрадировали обратно на родину.



Эрик Май приговорён к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей. Артём Шуфлик получил пять лет колонии общего режима и денежный штраф 200 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Ленинского района города.