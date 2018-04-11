Две новые выставки открылись в нижнетагильском «Доме Окуджавы»

Первая выставка посвящена детству Булата Окужавы . Для воссоздания комнаты Булата Шалвовича работники музея использовали его роман «Упраздненный театр», где поэт рассказывает о своем тагильском детстве: о родителях, учителях, доме.

Второе выставочное пространство посвящено авторской песне и ее исполнителям. Здесь сотрудники центра попытались воссоздать атмосферу кухни 50-60-х годов, где люди тех времен пели и свободно общались. Обновленная экспозиция откроется для тагильчан и гостей города в середине апреля.