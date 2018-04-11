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Новости Нижнего Тагила

Две новые выставки открылись в нижнетагильском «Доме Окуджавы»

11 апреля 2018, 21:15Добавить новость
Нижний Тагил,музей,выставка,Булат Окуджава,авторская песня,поэты,детство поэта
Две новые экспозиции, посвященные исполнителям авторской песни, открылись в «Доме Окуджавы». Первая выставка посвящена детству Булата Окужавы. Для воссоздания комнаты Булата Шалвовича работники музея использовали его роман «Упраздненный театр», где поэт рассказывает о своем тагильском детстве: о родителях, учителях, доме. 

Второе выставочное пространство посвящено авторской песне и ее исполнителям. Здесь сотрудники центра попытались воссоздать атмосферу кухни 50-60-х годов, где люди тех времен пели и свободно общались. Обновленная экспозиция откроется для тагильчан и гостей города в середине апреля.


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Фото: Центральная городская библиотека




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