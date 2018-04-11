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Новости Нижнего Тагила

Асфальтобетонные заводы готовы приступить к ремонту дорог в Нижнем Тагиле

11 апреля 2018, 09:55Добавить новость
Нижний Тагил,дороги,ремонт,асфальт,асфальтобетон,ямочный ремонт,деньги,ямы
Как только позволят погодные условия, в Нижнем Тагиле начнутся масштабные ремонты дорог. Об этом сообщили дорожники 9 апреля.

9 апреля дорожники сообщили о готовности асфальтобетонных заводов к летнему сезону. Подрядчики располагают запасами материалов для бесперебойной работы в течение 1 месяца и готовы приступить к ремонтам дорог горячим асфальтобетоном, пишет «Тагил без ям».

В этом году более 800 млн руб. будет выделено на ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Кампания по ремонту дорог стартует 14 мая. С 4 апреля в городе проводится аварийный ямочный ремонт на наиболее проблемных участках дорог.

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