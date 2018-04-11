Асфальтобетонные заводы готовы приступить к ремонту дорог в Нижнем Тагиле

Как только позволят погодные условия, в Нижнем Тагиле начнутся масштабные ремонты дорог. Об этом сообщили дорожники 9 апреля.

9 апреля дорожники сообщили о готовности асфальтобетонных заводов к летнему сезону. Подрядчики располагают запасами материалов для бесперебойной работы в течение 1 месяца и готовы приступить к ремонтам дорог горячим асфальтобетоном, пишет «Тагил без ям».



В этом году более 800 млн руб. будет выделено на ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Кампания по ремонту дорог стартует 14 мая. С 4 апреля в городе проводится аварийный ямочный ремонт на наиболее проблемных участках дорог.