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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил и другие города региона будут совместно следить за паводком

12 апреля 2018, 00:45Добавить новость
администрация,безопасность,вода,город,Евраз,Нижний Тагил,Носов,экология
На совещании у мэра Нижнего Тагила Сергея Носова было решено утвердить регламент о взаимодействии между муниципалитетами для безаварийного пропуска половодья. На совещании присутствовали представители Верхнего Тагила и города Кушвы.

Организации, отвечающие за работу гидротехники, сообщили мэру о состоянии водных объектов. На водохранилище Леневки идет сброс трех кубометров в секунду, на Тагильском пруду сбрасывается семь кубометров в секунду.

Водоканал НТ сообщает, что на Черноисточинском и Выйском прудах происходит санитарный пропуск воды.

Сергей Носов заметил, насколько важна оперативная координация действий в период половодья между всеми муниципалитетами, которые расположены на противопаводковом направлении Тагила.

Мэр считает, что ошибка в оценке ситуации ГТС в одном городе может стать проблемой для других городов, поэтому необходима организация коллегиальной работы, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На совещании было решено утвердить регламент о взаимодействии между муниципалитетами для безаварийного пропуска половодья. По селектору два раза в сутки специалисты будут держать связь между собой для отслеживания ситуации и эффективной координации работы всех задействованных служб.

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