Неделя осталась до приёма заявок на участие в игре «Что? Где? Когда?» в Нижнем Тагиле

Организатором по традиции является отделение общественной организации интеллектуально-творческих игр. Сражение между школьниками пройдёт в ДК им.Окунева.

В программе чемпионата запланированы открытие, четыре тура и подведение итогов. При этом ход интеллектуальных соревнований будут оценивать члены жюри.

Подать заявку на участие можно до 17 апреля. Организаторы рассказали, что 25 мест забронированы оргкомитетом для команд из Екатеринбурга, Новоуральска, Верхней Салды, Заречного, Лесного, Полевского и Первоуральска. 10 мест выделено для команд Нижнего Тагила.

Заявки можно отправить по почте. Если количество заявок будет превышать установленное число мест, то команды попадут в лист ожидания, после чего они перейдут в основной список участников после 17 апреля.