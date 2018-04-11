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Неделя осталась до приёма заявок на участие в игре «Что? Где? Когда?» в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неделя осталась до приёма заявок на участие в игре «Что? Где? Когда?» в Нижнем Тагиле

11 апреля, 11:45Общество
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