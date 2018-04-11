«Одноклассники» вслед за «Вконтакте» запустили «Умную ленту»

Сервис «Рекомендации» появился в «Одноклассниках». Это отдельная лента новостей от новых авторов соцсети.



Сервис поможет искать свежий контент и новые темы разных форматов.



Авторы интересного контента могут рассчитывать на увеличение охвата на своих страницах. Кроме того, лента защищает контент от плагиата, любой уникальный пост получит специальную отметку. Особый алгоритм помогает искусственному интеллекту определять интересы того или иного пользователя для формирования его персональной «Умной ленты» новостей.





По словам Марины Красновой, представителя руководства «Одноклассников», новый сервис дает пользователям возможность расширить кругозор. Своими действиями в социальной сети пользователь создает информационное поле вокруг себя. Лента предлагает не только страницы и темы, что уже есть в новостях, но и новую информацию.



