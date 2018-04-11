Пенсионерка из Североуральска отсудила повышение пенсии после смерти сына

Пенсионерка из Североуральска отсудила у ГУ МВД России по Свердловской пенсию по потере кормильца с учетом индексации.

Сын женщины погиб на Кавказе при выполнении боевого задания. Она обратилась в ГУ МВД России по Свердловской области для того, чтобы ей пересчитали сумму пенсии по потере кормильца с учетом ежемесячной надбавки, однако в ведомстве ей отказали, сославшись на то, что повышение выплат производится лишь для ветеранов боевых действий.



После отказа пенсионерка обратилась в прокуратуру. Суд указал, что по федеральному законодательству для членов семей ветеранов боевых действий предусмотрено повышение пенсии, если она назначена по потере кормильца.





Теперь ГУ МВД России по Свердловской области должно произвести перерасчет пенсионных выплат в повышенном размере, также в пользу женщины взыскана недополученная сумма пенсии и сумма судебных расходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.