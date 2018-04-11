Ридан обновили программу подбора теплообменного оборудования

Компания «Данфосс» для покупателей теплообменников Ридан в Новосибирске, Нижнем Тагиле и других городах подготовила обновление онлайновой системы по выбору оборудования. Программисты существенно переработали аппаратную часть, алгоритмы. В итоге привычный сервис будет работать еще быстрее и эффективней.

Коммерческая система «Ридан online» может использоваться проектировщиками, инженерами, поставщиками и конечными потребителями. Например, ООО «Тепло Сибири» работает с клиентами по всей РФ и использует программу для подбора оптимальной модели устройства в соответствии с запросами покупателей.

Из преимуществ системы стоит отметить:

экономия времени – сложные инженерные вычисления выполняются в автоматическом режиме и без ошибок;

уменьшение вариантов для выбора – не нужно рассматривать весь ассортимент продукции, а можно сразу получить список моделей, подходящих для объекта;

предоставление выгодного коммерческого предложения в соответствии с запросом клиента.

Основные возможности системы

По словам разработчиков, онлайновый инструмент отлично подходит для расчетов как паяных, так и разборных теплообменников брендов Ридан и Данфосс. Если говорить об обновлениях, то они затронули:

интерфейс – были учтены все замечания пользователей, чтобы сделать дизайн систем эргономичным, понятным и удобным;

ядро – полностью переработанный код позволяет работать системе намного быстрее;

алгоритмы – теперь обработка запросов максимально автоматизирована, расчеты направляются в центр «Ридан».

При наличии начальных данных и понимании тонкостей выбора оборудования, покупатель может подобрать устройство самостоятельно. Но все равно потребуется информация из проекта, от инженера.

По этой причине расчеты проще всего доверить профессионалу, который объяснит преимущества и недостатки подходящих для объекта агрегатов. Так клиент будет уверен, что на приобретенные теплообменники цена полностью оправдана.

Немного статистики

Благодаря регулярным усовершенствованиям онлайн-системы, портал Ридан популярен у подрядчиков и поставщиков. За прошлый год через сервис компании выполнили 60% от всего количества расчетов, которые поступали в расчетный центр.

Современная и удобная в использовании система существенно упрощает поставки оборудования для жилого сектора, промышленных объектов. Более одной тысячи устройств были смонтированы после проведения расчетов на сайте.

ООО «Сибирские Отопительные Технологии»

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