1,5 тонны яблок и шампиньонов уничтожили сотрудники ФСБ в Екатеринбурге
Сегодня, 12:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге уничтожены 1,5 тонны подкарантинной продукции неустановленного происхождения без следов маркировки, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге 10 апреля сотрудники Россельхознадзора совместно с УФСБ изъяли и уничтожили 1,5 тонны запрещенной продукции.
Контрольное мероприятие проходило на плодоовощной базе Екатеринбурга и было направлено на пресечение оборота и реализации на территории региона запрещенной к ввозу в Россию сельскохозяйственной продукции.
В ходе проведения проверки на плодоовощной базе обнаружены и изъяты 1,3 тонны яблок, 12,8 килограмма груш и 99 килограммов шампиньонов.
Изъятая продукция была вывезена на полигон и уничтожена путем денатурирования.
Ранее в ходе аналогичного мероприятия изъято и уничтожено 140 килограммов яблок со склада в Нижнем Тагиле.
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