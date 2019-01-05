1,5 тонны яблок и шампиньонов уничтожили сотрудники ФСБ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 10 апреля сотрудники Россельхознадзора совместно с УФСБ изъяли и уничтожили 1,5 тонны запрещенной продукции.

Контрольное мероприятие проходило на плодоовощной базе Екатеринбурга и было направлено на пресечение оборота и реализации на территории региона запрещенной к ввозу в Россию сельскохозяйственной продукции.

В ходе проведения проверки на плодоовощной базе обнаружены и изъяты 1,3 тонны яблок, 12,8 килограмма груш и 99 килограммов шампиньонов.

Изъятая продукция была вывезена на полигон и уничтожена путем денатурирования.