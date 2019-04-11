125 тысяч заплатит УК в Кушве за падение на ребенка снега с крыши
ООО УК «Уютный дом Кушва» оштрафовано на 125 тысяч рублей, директор организации получил штраф в размере 25 тысяч рублей за падение снега с крыши на трехлетнего ребенка, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что 10 марта этого года в дневное время с крыши двухэтажного дома на улице Магистральная в Кушве произошло падение снежной массы на женщину с трехлетним ребенком. В результате инцидента у девочки диагностирован ушиб левой голени. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте.
Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента, в ходе которой было установлено, что обслуживанием данного дома занимается ООО УК «Уютный дом Кушва». Надзорным ведомством были выявлены нарушения лицензионных требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. В частности, установлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по качественной и своевременной очистке кровли дома от снега и наледи.
По факту выявленных нарушений было возбуждено административное дело. Решением суда управляющая компания оштрафована на 125 тысяч рублей, директор организации оштрафован на 25 тысяч рублей. Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуратуры, главный инженер жилищной организации привлечен к дисциплинарной ответственности.