125 тысяч заплатит УК в Кушве за падение на ребенка снега с крыши

Установлено, что 10 марта этого года в дневное время с крыши двухэтажного дома на улице Магистральная в Кушве произошло падение снежной массы на женщину с трехлетним ребенком. В результате инцидента у девочки диагностирован ушиб левой голени. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте.

Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента, в ходе которой было установлено, что обслуживанием данного дома занимается ООО УК «Уютный дом Кушва». Надзорным ведомством были выявлены нарушения лицензионных требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. В частности, установлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по качественной и своевременной очистке кровли дома от снега и наледи.