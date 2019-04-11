Администрация Нижнего Тагила оценила готовность города к празднованию 9 мая
В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Руководители профильных управлений мэрии отчитались о проделанных и запланированных мероприятиях, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
11 апреля замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров провёл рабочее совещание с руководителями профильных управлений мэрий по вопросу подготовки города к празднованию Дня победы.
В наведении порядка на улицах города примут участие работники предприятий, студенты и активисты. В рамках акции «Память» будут благоустроены места захоронения Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, оставшиеся без попечения родственников, работа по уборке территории также пройдёт на территории всех городских мемориалов и памятников тагильчанам, павшим в боях за Родину. Уборка будет происходить вплоть до 9 мая.
В преддверии праздника ветеранов на дому поздравят лидеры молодежных организаций шефских предприятий и социальные работники. На время демонстрации для ветеранов будут подготовлены места на центральной трибунепроинформировала руководитель управления социальных программ и семейной политики администрации города Лия Мигунова.
В параде по случаю знаменательной даты будут задействованы 15 единиц военной техники и 15 парадных расчетов военнослужащих, а также сотрудники силовых структур и бойцов военно-патриотических клубов. В 70-ый раз пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета, которая в этом году изменит формат: спортивные соревнования будут чередоваться с концертными номерами, подготовленными творческими коллективами учреждений культуры города. В парке Бондина и на площади перед «Современником» для тагильчан пройдут фестиваль хоровой музыки «Песни Победы» и праздничное гуляние.