Администрация Нижнего Тагила оценила готовность города к празднованию 9 мая

11 апреля замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров провёл рабочее совещание с руководителями профильных управлений мэрий по вопросу подготовки города к празднованию Дня победы.

В наведении порядка на улицах города примут участие работники предприятий, студенты и активисты. В рамках акции «Память» будут благоустроены места захоронения Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, оставшиеся без попечения родственников, работа по уборке территории также пройдёт на территории всех городских мемориалов и памятников тагильчанам, павшим в боях за Родину. Уборка будет происходить вплоть до 9 мая.

В преддверии праздника ветеранов на дому поздравят лидеры молодежных организаций шефских предприятий и социальные работники. На время демонстрации для ветеранов будут подготовлены места на центральной трибунепроинформировала руководитель управления социальных программ и семейной политики администрации города Лия Мигунова.