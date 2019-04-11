Дело «Тольяттиазота»: усердие следствия или личная заинтересованность?

На счету крупнейшего мирового производителя аммиака - многолетние судебные разбирательства и конфликт с миноритарными акционерами, сообщают «Новые известия». Бывшие руководители «Тольяттиазота» обвиняются в хищении 85 миллиардов рублей. Это дело, вызвавшее небывалый общественный резонанс, рассматривается в Комсомольском суде города.

По версии следствия, обвиняемые похитили произведенный на предприятии с ноября 2007 года по март 2012 года аммиак и карбамид, чтобы продать его швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. Стоимость этой продукции составила 85 миллиардов рублей.

Однако дело может принять неожиданный оборот. Потерпевшая сторона - представители компании - заявляют о перечислении на счет предприятия в указанный срок 65,5 миллиардов рублей. Эти средства были потрачены на выплату зарплаты, дивидендов и налогов. Нанятые следствием эксперты допустили ошибки при оценке понесенного компанией ущерба, поэтому их даже не вызвали в суд для дачи показаний.

При этом у компании «Тольяттиазот» имеются и другие уголовные дела. Большую часть из них ведет старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ, генерал-майор Туманов. Ярким примером его работы является арест 68-летнего оценщика Александра Коренченко, отказавшегося оговаривать себя и других сотрудников компании, к чему его склоняло следствие.

Апелляционная инстанция - Мосгорсуд - определила, что мужчина был задержан на основании ничем не подтвержденных обвинений Туманова. Поэтому Коренченко был выпущен из-под ареста осенью 2018 года.

Отмечается, что Туманов чаще всего проводит обыски лично, изымая не только важные для дела документы, но и, например, фотографии из семейного архива. Следователь неоднократно подчеркивал, что хотел бы арестовать 10-12 человек «для начала».

Представители предприятия считают, что причиной затянувшихся разбирательств является попытка рейдерского захвата «Тольяттиазот» со стороны миноритарных акционеров, которые не раз преступали закон, - компании «Уралхим» и Евгения Седыкина.