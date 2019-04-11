Глава Свердловской области пообещал сберечь наследие Тетюхина

В публикации глава региона написал, что Владислав Тетюхин был поистине великим человеком. Куйвашев отметил, что каждую встречу с создателем медцентра вспоминает с теплотой.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Тетюхина, а также пообещал сохранить его наследие:

Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области.