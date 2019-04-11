Глава Свердловской области пообещал сберечь наследие Тетюхина
Сегодня, 17:45ОбществоФото: личная страница в инстаграм Евгения Куйвашева
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Евгений Кувашев разместил в Instagram публикацию по поводу смерти Владислава Тетюхина. В подписи к фото губернатор пообещал сохранить наследие Тетюхина.
В публикации глава региона написал, что Владислав Тетюхин был поистине великим человеком. Куйвашев отметил, что каждую встречу с создателем медцентра вспоминает с теплотой.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким Тетюхина, а также пообещал сохранить его наследие:
Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области.
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Фото: личная страница в инстаграм Евгения Куйвашева
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