Прощание с Тетюхиным пройдет в Нижнем Тагиле и Верхней Салде 13 апреля
Вчера, 22:50ОбществоФото: официальный сайт УКЛРЦ
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Прощание с Владиславом Тетюхиным пройдет в субботу 13 апреля в 9 утра в Нижнем Тагиле. Панихида начнется в УКЛРЦ. Затем тело основателя медцентра отвезут в Верхнюю Салду, где он много лет проработал на ВСМПО.
Сюжеты: Эксклюзив, Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
В Верхней Салде пройдет еще одна панихида и отпевание. Затем тело мецената вернут в Нижний Тагил, где его кремируют, а прах будет передан родственникам, сообщают источники TagilCity.ru.
Где именно будет покоиться прах известного российского предпринимателя — на данный момент неизвестно. Владислав Тетюхин родился в Москве, поэтому не исключается и транспортировка праха в столицу.
Владислав Тетюхин умер в Нижнем Тагиле 11 апреля на 87-м году жизни.
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