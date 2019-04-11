Прощание с Тетюхиным пройдет в Нижнем Тагиле и Верхней Салде 13 апреля

В Верхней Салде пройдет еще одна панихида и отпевание. Затем тело мецената вернут в Нижний Тагил, где его кремируют, а прах будет передан родственникам, сообщают источники TagilCity.ru.

Где именно будет покоиться прах известного российского предпринимателя — на данный момент неизвестно. Владислав Тетюхин родился в Москве, поэтому не исключается и транспортировка праха в столицу.