Тетюхин за неделю до смерти покинул пост директора УКЛРЦ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:18ОбществоФото: официальный сайт УКЛРЦ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Владислав Тетюхин за неделю до смерти покинул пост директора Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным СПАРК, с 5 апреля гендиректором медцентра был назначен Алексей Щелкунов, являющийся ранее исполняющим обязанности руководителя.
Напомним, что 11 апреля умер основатель УКЛРЦ Владислав Тетюхин.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей