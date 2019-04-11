В Екатеринбурге раздававший «просрочку» бизнесмен получил предупреждение
Сегодня, 20:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бизнесмен Иван Зайченко, который бесплатно раздавал просроченные продукты в своем магазине, получил вместо штрафа предупреждение. Известием мужчина поделился в соцсети Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Роспотребнадзор не стал штрафовать владельца магазина «Жизньмарт», а только выписал предупреждение и провел дисциплинарную беседу.
Второй раз жизнь сталкивает меня с Роспотребнадзором, и второй раз люди там показывают человечный подход,пишет Иван Зайченко.
Напомним, что в начале марта 2019 года в продуктовом магазине «Жизньмарт» появилась полка с просроченными продуктами, которые любой желающий мог взять бесплатно. Роспотребнадзор проверил учреждение и нашел несколько нарушений, из-за которых владельцу грозил штраф, насчитывающий несколько сотен тысяч рублей.
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