В Екатеринбурге раздававший «просрочку» бизнесмен получил предупреждение

Роспотребнадзор не стал штрафовать владельца магазина «Жизньмарт», а только выписал предупреждение и провел дисциплинарную беседу.

Второй раз жизнь сталкивает меня с Роспотребнадзором, и второй раз люди там показывают человечный подход,пишет Иван Зайченко.