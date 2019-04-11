В Нижнем Тагиле началась разработка проекта музейного комплекса

Разработкой научно-проектной документации и архитектурного проекта будет заниматься ООО СК «Строй Мир Реконструкция» из Казани. Стоимость работ - 39 миллионов рублей.

Как отметила директор нижнетагильского музея Эльвира Меркушева, административно-усадебный комплекс в Нижнем Тагиле - уникальный, в него входят здание краеведческого музея, флигель управляющего заводами и само заводоуправление.

В 2018 году музейный комплекс был передан в ведение муниципалитета. После реконструкции в музейном комплексе появятся музеи, исследовательский центр, открытые площадки, библиотека и хранилища с доступом к уникальным документам из собственных коллекции.