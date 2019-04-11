В Нижнем Тагиле умер основатель УКЛРЦ Владислав Тетюхин

Созданный им уникальный медицинский центр явился одним из самых масштабных социальных проектов в современной истории России. Медицинский центр стал для Владислава Валентиновича осознанным и бескорыстным делом и гражданским подвигом. Семь последних лет своей жизни до последнего дыхания было отдано им борьбе за право на медицинскую помощь для всех жителей России. Десятки тысяч людей получили здесь медицинскую помощь, обрели здоровье и возможность трудовой деятельности. Полная трудов и свершений жизнь Владислава Валентиновича в медицине является великим примером истинного патриотизма и служения Отечеству,говорится на сайте УКЛРЦ.

Напомним, на этой неделе появилось информация о том, что Владислав Тетюхин находится в реанимации из-за проблем с печенью. При этом директор центра Алексей Щелкунов заявлял, что состояние основателя госпиталя не критическое. Сообщалось, что в Нижний Тагил приехали сыновья Тетюхина.

Владислав Тетюхин родился 29 ноября 1932 года в Москве. После войны его семья вновь вернулась из Куйбышева в столицу, где Тетюхин поступил в Московский институт стали. После обучения в ВУЗе попал по распределению в Верхнюю Салду на завод по производству титана. На предприятии Тетюхин прошел путь от помощника мастера до заместителя главного металлурга.

В 1976 году семья Владислава Тетюхина переезжает в Москву, где он становится заведующим сектором ВНИИ авиационных материалов. За научные достижения Тетюхин был награжден Государственной премией. За ним числится 131 изобретение, более 100 публикаций в России и за рубежом.

В 80-х годах представители Верхнесалдинского завода уговаривают Тетюхина возглавить предприятие, которое находилось на грани закрытия. С приходом Тетюхина завод начал сотрудничать с зарубежными компаниями, и к 2000-м годам превратился в производственное объединение ВСМПО. К 2007 году доля корпорации на мировом рынке производства титана равнялась 28%, ее президент Тетюхин был включен в перечень российских миллионеров.