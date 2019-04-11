В Свердловской области в три раза сократилось число разводов
Сегодня, 18:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за январь-февраль 2019 года, по данным Свердловскстата, в три раза сократилось число разводов.
За аналогичный период 2018 года было зафиксировано 3037 разводов, в 2019 году их число уменьшилось до 1003 разводов.
Однако количество заключенных семейных союзов также сократилось. В январе и феврале 2019 года свердловчане зарегистрировали отношения 2024 раза, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Тем не менее, число браков в два раза превышает количество расторжений семейных союзов.
В 2018 году в стране наблюдалось уменьшение числа заключенных брачных союзов, однако жители Нижнего Тагила нарушили общероссийскую статистику.
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