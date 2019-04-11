В Свердловской области в три раза сократилось число разводов

За аналогичный период 2018 года было зафиксировано 3037 разводов, в 2019 году их число уменьшилось до 1003 разводов.

Однако количество заключенных семейных союзов также сократилось. В январе и феврале 2019 года свердловчане зарегистрировали отношения 2024 раза, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Тем не менее, число браков в два раза превышает количество расторжений семейных союзов.