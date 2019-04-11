Житель Лесного предстанет перед судом за оскорбление полицейского

По версии следствия, 23 декабря 2018 года житель Лесного, находясь в общественном месте, нарушил общественный порядок. Был вызван наряд полиции, который забрал дебошира в отдел.

Старший участковый уполномоченный в звании майора полиции составил протокол об административном правонарушении и попросил задержанного подписать документ. Мужчина ответил отказом. Тогда, для того чтобы засвидетельствовать отказ, полицейский пригласил двух понятых. В присутствии свидетелей задержанный выругался нецензурной бранью в адрес представителя власти.