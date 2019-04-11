Житель Лесного предстанет перед судом за оскорбление полицейского
Сегодня, 10:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Лесного, оскорбившего сотрудника полиции, сообщает СУ СК по Свердловской области.
По версии следствия, 23 декабря 2018 года житель Лесного, находясь в общественном месте, нарушил общественный порядок. Был вызван наряд полиции, который забрал дебошира в отдел.
Старший участковый уполномоченный в звании майора полиции составил протокол об административном правонарушении и попросил задержанного подписать документ. Мужчина ответил отказом. Тогда, для того чтобы засвидетельствовать отказ, полицейский пригласил двух понятых. В присутствии свидетелей задержанный выругался нецензурной бранью в адрес представителя власти.
В отношении свердловчанина было возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящий момент утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.
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