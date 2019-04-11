Жители Иркутской области вышли на пикеты во время послания Левченко

Во время чтения доклада в зале были слышны выкрики недовольных людей. Один из присутствующих развернул плакат с надписью о том, что региону не нужен губернатор, который не выполняет свои обещания. Об этом пишет «Иркутск Сегодня».

На улицах Иркутска также были выступления. Пикетчики требовали защитить Байкал и прекратить уничтожение лесов.

Жители региона подвергли критике работу губернатора. Пожилая женщина держала плакат, призывающий инициировать расследование в отношении руководителей компании «Звезда», которая оставила жителей Ангарска без лифтов. Жительница Иркутска выражала недовольство по поводу строительства туберкулезного диспансера в микрорайоне Синюшина гора. Сотрудники полиции задержали пикетчиков и доставили их в отделение полиции №7.

В ходе выступления губернатор Сергей Левченко говорил только об успехах в развитии области и не коснулся проблем. Так, руководитель региона отметил, что Иркутская область заняла второе место среди субъектов РФ по росту заработной платы среди бюджетников. Но Левченко умолчал о том, что для получения высокой зарплаты учителя вынуждены работать на две и 2,5 ставки.

Губернатор объявил о сокращении незаконной вырубки леса на 40%. Однако известно, что министр лесного комплекса Иркутской области разрешил «законные» рубки в санитарных целях. По словам жителей, неизвестные люди рубят деревья в заказниках и по берегам рек, однако официально их действия разрешены законом. Несмотря на то, что на министра и его заместителя заведено уголовное дело, чиновник продолжает возглавлять лесную отрасль.

Левченко заявил, что аэропорт Усть-Илимска вернулся в собственность региона, и с апреля воздушная гавань должна работать. Глава региона не прояснил ситуацию с аэропортом Иркутска, который также является региональной собственностью, однако до сих пор там не была проведена реконструкция, как обещалось ранее.

Что касается «мусорной реформы», то она еще не скоро будет реализована в регионе. Дело в том, что у городов нет денег даже на то, чтобы оборудовать площадки под контейнеры.