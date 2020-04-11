Екатеринбургская епархия будет защищать верующих от штрафов за нарушение самоизоляции
Сегодня, 19:47ОбществоФото: pixabay.com
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Екатеринбургская епархия будет защищать верующих прихожан храмов от штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщает 66.ru.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Глава митрополии считает, что наказывать людей за то, что они идут на богослужение — незаконно.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подписал документ, который адресован епархиальным архиереям. Он призвал епархию сообщать о каждом случае, когда прихожанам выписывают штрафы за нарушение режима самоизоляции при походе в храм.
В документе упомянут закон, который предусматривает для граждан штрафы от трех до пяти тысяч рублей.
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