Екатеринбургская епархия будет защищать верующих от штрафов за нарушение самоизоляции

Глава митрополии считает, что наказывать людей за то, что они идут на богослужение — незаконно.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подписал документ, который адресован епархиальным архиереям. Он призвал епархию сообщать о каждом случае, когда прихожанам выписывают штрафы за нарушение режима самоизоляции при походе в храм.

В документе упомянут закон, который предусматривает для граждан штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

В Свердловской области официально подтверждено 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, пятеро заболевших из них находятся в Нижнем Тагиле.