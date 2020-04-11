Полная изоляция, день одиннадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

На своей странице в Instagram мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал граждан беречь себя и не выходить на улицу.

Подумайте, ситуация намного серьезнее, чем кажется. Каждый раз, выходя на улицу, вы рискуете своим здоровьем, здоровьем близких вам людей! Я призываю вас беречь себя, только вместе можно предотвратить распространение нового вируса — оставайтесь дома!написал Владислав Пинаев.

Кроме того, к свердловчанам обратился главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских. Он призвал поучиться на чужих ошибках и подумать, прежде чем выходить на улицу, так как граждане рискуют чужим здоровьем.

«Поучиться на чужих ошибках». Главный санврач региона обратился к свердловчанам

Полиция начала проводить с гражданами разъяснительную работу по поводу соблюдения режима изоляции, а также штрафов, которые грозят за его нарушение.

В Нижнем Тагиле полиция раздает жителям памятки о соблюдении режима самоизоляции

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин отправился на помощь волонтерам. Вместе с ними он закупал продукты для пенсионеров и доставлял их. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Волонтеры Нижнетагильского медицинского колледжа отчитались в своем Instagram о доставке продуктов пенсионерам. Они еще раз напомнили, что волонтерская помощь оказывается по заявкам, которые можно оставить на «горячей линии».

Тагильчане стараются соблюдать режим изоляции. По данным Яндекса, индекс самоизоляции составляет 3,8. Это значит, что на улицу выходят не так много людей.

В пятницу в Нижнем Тагиле улучшился индекс самоизоляции

«Тагильский рабочий» рассказал о том, как обстоят дела на Вагонке. На некоторых улицах есть небольшое количество людей, где-то их нет вовсе.

Группа «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» в социальной сети «Вконтакте» опубликовала видео, назвав его «Город замер в тишине карантина». На нем показан «серый», как-будто безжизненный город.

Город в карантине Видео Видео: группа ВКонтакте "ТТ-Я люблю Нижний Тагил"

В группе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте» люди возмущаются, что в магазине «Строитель», расположенном на Вагонке, продавцы не носят медицинские маски, а на кассе дистанция между покупателями не соблюдается.

Магазин "Строитель" на Вагонке Видео Видео: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"

Дорожные службы продолжают проводить дезинфекцию улиц. В группе «ЧП Нижний Тагил» разместили фото обработки на «Площади славы».

Обработка улиц Фото: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"

По последним данным в Нижнем Тагиле официально подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе насчитывается 74 человека заболевших.