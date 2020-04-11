Полная изоляция, день одиннадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
За последние сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом. Количество заболевших достигло пяти человек. Чем еще запомнился сегодняшний день, расскажет TagilCity.ru.
На своей странице в Instagram мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал граждан беречь себя и не выходить на улицу.
Подумайте, ситуация намного серьезнее, чем кажется. Каждый раз, выходя на улицу, вы рискуете своим здоровьем, здоровьем близких вам людей! Я призываю вас беречь себя, только вместе можно предотвратить распространение нового вируса — оставайтесь дома!написал Владислав Пинаев.
Кроме того, к свердловчанам обратился главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских. Он призвал поучиться на чужих ошибках и подумать, прежде чем выходить на улицу, так как граждане рискуют чужим здоровьем.
Полиция начала проводить с гражданами разъяснительную работу по поводу соблюдения режима изоляции, а также штрафов, которые грозят за его нарушение.
Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин отправился на помощь волонтерам. Вместе с ними он закупал продукты для пенсионеров и доставлял их. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
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✅Помог волонтёрам отработать обращения пожилых людей, находящихся в самоизоляции.😷 В Нижнем Тагиле довольно много людей старшего возраста, не имеющих родственников поблизости, кто бы мог им помочь. ✅Вот и получается, что на время пандемии🦠 именно волонтёры, сотрудники социальной службы города, представители Красного креста и РЦД "Сила Урала" стали для многих семьёй.👨👩👧👦 И не только во время пандемии. Это искренние отзывчивые люди с огромным сердцем❤️ и чистой душой. 💥Всем, кому нужна помощь ещё раз напоминаю телефоны, куда можно обращаться: 8️⃣-8️⃣0️⃣0️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣-3️⃣4️⃣-1️⃣1️⃣ - горячая линия 8️⃣-3️⃣4️⃣3️⃣5️⃣-4️⃣2️⃣-0️⃣3️⃣-6️⃣6️⃣ - Управление соцполитики Н-Тагила. 🔥Внимание‼️ У волонтёров есть руководитель, координирующий их действие, и у каждого волонтёра должен быть специальный бейджик. Опасайтесь мошенников. #Балыбердин #Депутат #ЕРпомогает #МыВместе #самоизоляция
Публикация от Алексей Балыбердин (@alexey__balyberdin)
Волонтеры Нижнетагильского медицинского колледжа отчитались в своем Instagram о доставке продуктов пенсионерам. Они еще раз напомнили, что волонтерская помощь оказывается по заявкам, которые можно оставить на «горячей линии».
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#мывместе #лучшедома Волонтёры- медики Нижнетагильского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов оказывают помощь каждый день пожилым и маломобильным Тагильчанам в постоянном режиме, оперативно и доступно!!! . ❗По номеру ☎8(800) 200-34-11☎ работает единая федеральная горячая линия по приему обращений от людей пожилого возраста и маломобильных граждан. Свои заявки на помощь можно подать также через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Тагильчане стараются соблюдать режим изоляции. По данным Яндекса, индекс самоизоляции составляет 3,8. Это значит, что на улицу выходят не так много людей.
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По последним данным в Нижнем Тагиле официально подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе насчитывается 74 человека заболевших.