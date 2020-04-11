Спасатели вывели рыбака с тающего льда Тагильского пруда
Сегодня, 13:38ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Сегодня в районе Фатеево в Нижнем Тагиле спасателями был проведен рейд по безопасности поведения на льду. Со льда пруда вывели рыбака, сообщил TagilCity.ru руководитель Центра защиты населения Сергей Коперкин.
Инцидент произошел сегодня днем. Мужчина рыбачил, к нему обратились через громкоговоритель и призвали вернуться на берег. Рыбак пояснил, что не видет опасности в нахождении на пруду, но все-же прислушался к спасателям.
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Видео: МБУ «Центр защиты населения»
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Видео: МБУ «Центр защиты населения»
МБУ «Центр защиты населения» обращается к гражданам с просьбой не выходить на лёд. Тающий лёд очень опасен.
Напомним, ранее спасатели вывели со льда мужчину, который пытался пересечь водоем с коляской, в которой находился ребенок.
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