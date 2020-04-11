УрГУПС в Екатеринбурге будет привлечен к ответственности за вырубку деревьев
Сегодня, 10:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Прокуратура признала вырубку деревьев в парке УрГУПС нарушением закона, поскольку не было запрошено специального разрешения, при том, что земля, на которой размещается учебное заведение, является федеральной, а вырубка зеленых насаждений подвержена определенному регламенту, сообщает «Комсомольская правда».
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Вырубка производилась для освобождения территории для строительства бассейна. В общей сложности было срублено 47 деревьев и выкорчевано 54 пня.
Вуз обязали принять меры по устранению нарушения, а виновные, по постановлению прокуратуры, будут привлечены к ответственности.
Отметим, что деревья пытались спасти силами общественности путем обращения в природоохранную прокуратуру, подав петицию с подписями местных жителей.
Напомним, что помощник ректора по безопасности Николай Кардапольцев заявлял в ответ на протесты горожан, что не нужно защищать имущество, которое им не принадлежит.
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