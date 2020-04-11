УрГУПС в Екатеринбурге будет привлечен к ответственности за вырубку деревьев

Вырубка производилась для освобождения территории для строительства бассейна. В общей сложности было срублено 47 деревьев и выкорчевано 54 пня.

Вуз обязали принять меры по устранению нарушения, а виновные, по постановлению прокуратуры, будут привлечены к ответственности.

Отметим, что деревья пытались спасти силами общественности путем обращения в природоохранную прокуратуру, подав петицию с подписями местных жителей.