В Екатеринбурге начнут работать частные детские сады в условиях режима самоизоляции

По его словам, частные детские сады могут быть открыты, но при условии соблюдения всех мер предосторожности и медицинского контроля за персоналом, детьми и родителями.

Также он отметил, что ранее в муниципальных детских садах были созданы дежурные группы.

Все это сделано, чтобы родители, которые трудоустроены в организациях, чья деятельность не приостановлена, могли оставить ребенка под присмотром, написал Куйвашев.

Накануне Евгений Куйвашев подписал указ о послаблении режима изоляции из-за коронавируса. В частности, он разрешил работать парикмахерским и промышленным предприятиям. Торговые центры и рестораны по-прежнему должны быть закрыты. Изменения коснулись и Нижнего Тагила, однако магазины, рынки, детские сады и ярмарки работать не будут. Кроме того, с 10 апреля в регионе начали действовать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Всего в Свердловской области зарегистрировано 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них пять заболевших находятся в Нижнем Тагиле.