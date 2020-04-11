В Екатеринбурге возобновят обычное расписание общественного транспорта
Сегодня, 11:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Для уменьшения скученности пассажиров в общественном транспорте в период эпидемии, главой Екатеринбурга Александром Высокинским было принято решение возобновить в городе обычный режим транспортного движения, сообщает «Комсомольская правда».
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Сейчас общественный транспорт ездит по расписанию выходных дней, с увеличенным интервалом между движением составов.
В администрации города уточняют, что, скорее всего, обычный график движения будет возвращен к 13 апреля, в понедельник.
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