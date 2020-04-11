В Екатеринбурге врачи вылечили 65-летнего мужчину от тяжелой формы коронавируса
Сегодня, 19:19ОбществоФото: Telegram-канал "СтопCOVID-19"
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В Екатеринбурге из больницы выписали 65-летнего мужчину, вылечившегося от тяжелой формы коронавируса, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам заведующей четвёртым инфекционным отделением ГКБ 40 Наталии Фатеевой, у мужчины было диагностировано полисегментарное воспаление легких. В течение многих дней у него держалась высокая температура.
Излечившийся пенсионер поблагодарил врачей за помощь.
По последним данным в Свердловской области официально подтверждено 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще у четверых состояние средней степени тяжести.
Карта распространения коронавируса в России
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