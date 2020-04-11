В эти выходные тагильчане стали лучше соблюдать самоизоляцию

По данным за 11 апреля в 12.00 индекс самоизоляции граждан составлял 4 балла, что немного лучше показателей прошлой недели. Тогда среднее значение составило 3,9 балла. Чем выше данный показатель, тем меньше людей выходит на улицу. Однако к 15.00 людей на улицах стало больше. Об этом говорит снижение индекса до 3,8.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле Фото: Яндекс

Чтобы определить балл, показывающий индекс самоизоляции, «Яндекс» сравнивает, насколько высока активность в городе на данный момент с днем до эпидемии коронавируса. Также уточняется, что данные являются исключительно информационными и не могут использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов.

По последним данным в Нижнем Тагиле зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет пять человек. В Свердловской области подтверждено 74 случая заболевания. Всего в России заражено более 13,6 тысяч человек.