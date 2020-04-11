В Кремле допустили перенос даты проведения парада в честь 75-летия Победы

Дмитрий Песков рассказал, что пока власти не принимали решение о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы. Решение будет принято с учетом развития эпидемической ситуации в стране, и сейчас рассматриваются различные варианты.

В связи с пандемией коронавируса в России отменены все массовые мероприятия. Кроме того, введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Количество заболевших в стране превысило 13,6 тысяч человек, из них 74 случая зарегистрированы в Свердловской области. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле подтверждено пять случаев заболевания коронавирусом.