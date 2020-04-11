В Кремле допустили перенос даты проведения парада в честь 75-летия Победы
Сегодня, 20:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-летия Победы состоится «в любом случае». При этом, он допустил, что мероприятие может быть проведено позднее, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус
Дмитрий Песков рассказал, что пока власти не принимали решение о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы. Решение будет принято с учетом развития эпидемической ситуации в стране, и сейчас рассматриваются различные варианты.
Кроме того, Дмитрий Песков заверил, что парад состоится в любом случае, 9 мая или позднее.
В связи с пандемией коронавируса в России отменены все массовые мероприятия. Кроме того, введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Количество заболевших в стране превысило 13,6 тысяч человек, из них 74 случая зарегистрированы в Свердловской области. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле подтверждено пять случаев заболевания коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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