В Нижнем Тагиле полиция раздает жителям памятки о соблюдении режима самоизоляции
В Нижнем Тагиле полиция проводит разъяснительную работу с гражданами с целью донести информацию о соблюдении режима самоизоляции и введении штрафов за его нарушение, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Проводится разъяснительная работа с гражданами. Листовки раздаются во всех районах города с целью информирования населения о введении в восьмую главу статьи 38 в областном законе «Об административных нарушениях на территории Свердловской области», сообщили в ведомстве.
В самой листовке гражданам напоминают, что в Свердловской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также разъясняют основные правила поведения.
Также полицейские напоминают об уголовном наказании для граждан, в случае массового заражения других людей или смерти человека. За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
По последним данным в Нижнем Тагиле официально подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России зафиксировано 13 612 случаев заражения, из них в Свердловской области 74 человека заболевших.