В Нижнем Тагиле полиция раздает жителям памятки о соблюдении режима самоизоляции

Проводится разъяснительная работа с гражданами. Листовки раздаются во всех районах города с целью информирования населения о введении в восьмую главу статьи 38 в областном законе «Об административных нарушениях на территории Свердловской области», сообщили в ведомстве.

Листовки от полиции Фото: Светлана Халикова

В самой листовке гражданам напоминают, что в Свердловской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также разъясняют основные правила поведения.

Также полицейские напоминают об уголовном наказании для граждан, в случае массового заражения других людей или смерти человека. За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.