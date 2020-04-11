В Свердловской области мошенники воспользовались ужесточением режима самоизоляции

Граждане начали получать SMS о том, что они якобы нарушают введенный режим, что зафиксировано с помощью геолокации.

Как сообщили в ведомстве, мошенники отреагировали на ужесточение режима из-за коронавируса. Людям приходит смс с информацией о нарушении с требованием оплатить штраф. При этом, перевод мошенники просят сделать на номер телефона. Граждан просят быть бдительными и не совершать оплату.

Сегодня в Свердловской области полицейские составили первые пять протоколов за нарушение режима самоизоляции. Все материалы по нарушителям будут переданы суду, который назначит размер штрафов.

В регионе по последним данным зарегистрировано 74 случая заболевания коронавирусом, из них пять официально подтверждено в Нижнем Тагиле.