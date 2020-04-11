В Свердловской области мошенники воспользовались ужесточением режима самоизоляции
Сегодня, 21:26ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области мошенники начали рассылать людям СМС с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Граждане начали получать SMS о том, что они якобы нарушают введенный режим, что зафиксировано с помощью геолокации.
Как сообщили в ведомстве, мошенники отреагировали на ужесточение режима из-за коронавируса. Людям приходит смс с информацией о нарушении с требованием оплатить штраф. При этом, перевод мошенники просят сделать на номер телефона. Граждан просят быть бдительными и не совершать оплату.
Сегодня в Свердловской области полицейские составили первые пять протоколов за нарушение режима самоизоляции. Все материалы по нарушителям будут переданы суду, который назначит размер штрафов.
В регионе по последним данным зарегистрировано 74 случая заболевания коронавирусом, из них пять официально подтверждено в Нижнем Тагиле.
Карта распространения коронавируса в России
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