В Свердловской области оформили первые протоколы за нарушение режима самоизоляции
Сегодня, 18:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области полицейские составили первые пять протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
В ближайшее время протоколы будут переданы в суд, который будет примет решение о наложении штрафов.
В Свердловской области был принят законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Согласно ему, наказание для простых граждан составляет от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей.
Всего в Свердловской области зарегистрировано 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них два случая не являются привозными. В Нижнем Тагиле официально подтверждено пять случаев заболевания коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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