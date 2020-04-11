В Свердловской области оформили первые протоколы за нарушение режима самоизоляции

В ближайшее время протоколы будут переданы в суд, который будет примет решение о наложении штрафов.

В Свердловской области был принят законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Согласно ему, наказание для простых граждан составляет от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей.